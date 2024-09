Plus Koblenz Koblenzer Basketballer setzen auf einen Stilbruch: Trainer van den Berg im Video-Interview Fabian Herbst Von Lukas Erbelding i Marco van den Berg (RZ-Archivbild) Foto: Wolfgang Heil Im Format „Sportvideo des Monats“ bitten wir in regelmäßigen Abständen Spieler, Trainer oder Funktionäre aus der Region zum Video-Kurzinterview. Diesmal haben wir uns mit Marco van den Berg, Coach der EPG Guardians Koblenz, unterhalten. Lesezeit: 1 Minute

Die Rhein-Mosel-Städter, die bis Sommer unter dem Namen „EPG Baskets“ bekannt waren, haben in der vergangenen Saison als Tabellen-16. knapp den Klassenverbleib in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A erreicht. Für die kommende Runde, die am 20. September mit einem Heimspiel in der CGM Arena gegen den VfL Bochum beginnt, haben ...