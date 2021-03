Koblenzer Aufholjagd wird nicht belohnt

Im letzten Auswärtsspiel der regulären Saison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd haben die EPG Baskets Koblenz eine knappe Niederlage kassiert. Bei den Dresden Titans reichte eine Aufholjagd in der zweiten Spielhälfte am Ende nicht und die Mannschaft von Trainer Danny Rodriguez unterlag mit 79:81 (35:48). Durch den 16. Saisonsieg festigten die Sachsen die Tabellenspitze der Pro B-Südstaffel. Für Koblenz steht nun fest, dass man in der ersten Gruppenphase, der in drei Wochen beginnenden Endrunde um den Aufstieg in die Pro A, zwei Auswärtsspiele und ein Heimspiel haben wird. Ein Platz unter den ersten vier Teams ist nach der zehnten Saisonniederlage nicht mehr möglich.