Plus Koblenz

Koblenz Guardians erwarten Kirchheim Knights – Blunt vor Debüt, Pölking verletzt

Von Lutz Klattenberg

i Michael Bradley auf dem Weg zum Korb: Der Aufbauspieler der Koblenz Guardians ist mit seinen Kollegen gegen Kirchheim gefordert. Foto: Wolfgang Heil

Mit dem Rheinland-Pfalz-Duell bei den Gladiators Trier erlebten die EPG Guardians Koblenz vor Wochenfrist einen frühen Saisonhöhepunkt in der 2. Basketball-Bundesliga, wenn auch nicht von Erfolg gekrönt. Das will die Mannschaft von Trainer Marco van den Berg nun vor den eigenen Zuschauern möglichst nachholen. Zum vierten Spieltag kommen am Samstagabend (19.30 Uhr) die Kirchheim Knights in die CGM-Arena auf dem Oberwerth.