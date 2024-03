Plus Koblenz Koblenz erwartet Jena: Die Baskets müssen mehr zupacken Von Lutz Klattenberg i Caleb Huffman (am Ball) musste mit den Baskets Koblenz zuletzt Niederlagen gegen Bremerhaven und in Kirchheim hinnehmen. Das soll sich nun gegen Jena, eines der Top-Teams der Liga, ändern. Foto: Wolfgang Heil Ein Schritt vor, zwei zurück. So war der Eindruck zuletzt bei den EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Lesezeit: 2 Minuten

Dem euphorischen Sieg gegen die Gladiators Trier folgten beim Doppelspieltag am vergangenen Wochenende Niederlagen gegen die Eisbären Bremerhaven und bei den Kirchheim Knights. Im Heimspiel gegen Science City Jena soll es am Samstagabend (19.30 Uhr) in der CGM Arena auf dem Oberwerth wieder vorwärtsgehen. Die Muster im Spielverlauf ähneln sich In ihrer ...