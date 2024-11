Plus Bad Kreuznach

Knappe Niederlage der Luchse: Ballverluste schmerzen am Ende

Die Enttäuschung stand den Oberliga-Basketballern des VfL Bad Kreuznach ins Gesicht geschrieben. Obwohl sie in der Schlussphase die Nase vorn hatten, standen sie am Ende mit leeren Händen dar, zogen gegen den 1. FC Kaiserslautern denkbar knapp mit 74:76 (38:44) den Kürzeren. „Es tut weh, so zu verlieren. Das waren zwei verlorene Punkte“, bedauerte VfL-Trainer Kenan Jasarevic, dessen Team in der heimischen MaLuKi-Halle seit rund zwei Jahren unbesiegt war.