Beim designierten Meister sind die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach am heutigen Samstag (19.30 Uhr) gefordert. Der ASC Theresianum Mainz III hat die meisten Siege in der Landesliga eingefahren und nur eine Partie am grünen Tisch verloren. Einzig der TV Bad Bergzabern, der zwei Spiele in der Hinterhand hat, könnte den ASC noch abfangen. Gewinnt der Spitzenreiter jedoch am Abend gegen den VfL, ist der Titel sicher, dann dürfen die Sektkorken knallen.