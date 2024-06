Plus Koblenz Kapitän Heckel verlässt Baskets Koblenz – Aufbauspieler bittet um Vertragsauflösung i Abschied aus Koblenz: Kapitän Marvin Heckel (links) wird künftig nicht mehr an der Seite von Trainer Marco van den Berg sein. Foto: Jörg Niebergall Bei den EPG Baskets Koblenz geht der Kapitän von Bord: Laut Verein hat Marvin Heckel darum gebeten, seinen noch laufenden Vertrag aufzulösen, der Klub hat dem entsprochen. Lesezeit: 1 Minute

Der Aufbauspieler war drei Jahre in Koblenz aktiv und im Vorjahr einer der treibenden Kräfte des Aufstiegs in die Pro A. Die Verantwortlichen rechnen ihm im Rückblick hoch an, dass er nach dem ersten verpassten Aufstieg in der Saison 2021/22 die Möglichkeit hatte seinen Vertrag aufzulösen, sich dann doch für Koblenz ...