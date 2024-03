Plus Treis-Karden Kann Treis-Karden im Derby bei der Koblenzer Reserve die theoretische Chance noch nutzen? Von Mirko Bernd Die Hoffnung beim TuS Treis-Karden ist noch da. Muss sie auch, denn die theoretische Chance, in der Basketball-Oberliga zu bleiben, besteht weiterhin. Aber die Chancen sind beileibe nicht mehr gut, denn zwei Siege bräuchte der TuS noch. Im letzten Heimspiel kommenden Samstag gegen die TVG Baskets Trier ist das durchaus drin, aber auch am Samstagabend (17.45 Uhr) beim Zweiten Baskets Koblenz II? Lesezeit: 1 Minute

Treis-Kardens Trainer Emir Colan will gar nicht groß darauf eingehen, wie groß die Chancen sind. Er weiß, dass seine Mannschaft auf einen guten Gegner trifft, der schlecht in die Saison gestartet war, personell bisschen nachjustierte, was bei den Koblenzern auch finanziell möglich ist. Die erste Fünf, Sechs ist schon sehr gut ...