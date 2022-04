Mit 30 Minuten Verspätung ist in der Koblenzer CGM Arena das entscheidende Duell im Play-off-Achtelfinale der 2. Basketball-Bundesliga Pro B um den Aufstieg in die Pro A zwischen den EPG Baskets Koblenz und den Iserlohner Kangaroos angepfiffen worden. Aber bei den Gästen, die im Stau gestanden haben, sowie bei den Koblenzern war von Anfang an ordentlich Druck auf dem Kessel. Nur für den Gewinner konnte die Reise in Richtung Play-off-Viertelfinale weitergehen.