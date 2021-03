Das Etappenziel ist erreicht: Die EPG Baskets Koblenz haben in ihrer Premierensaison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B die Teilnahme an der Play-off-Runde um den Aufstieg in die Pro A (zweithöchste deutsche Liga) fixieren können. Der 88:76 (50:44)-Auswärtserfolg bei den Baskets Speyer war der elfte Saisonsieg im 20. Spiel, der einen Platz unter den besten acht Teams sicherstellt. Für die Koblenzer war es zudem der erste Sieg in der Fremde seit Mitte Dezember.