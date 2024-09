Plus Horchheim Horchheim ist zurück in der Oberliga – Neuer BBC-Trainer startet mit Niederlage i Das neue Führungs-Trio des BBC Horchheim (von links): Trainer Martin Katheder, Co-Trainer Mark Gottschalk und der bisherige Trainer Jens Pötz, der fortan als Sportlicher Leiter fungiert. Foto: BBC Horchheim Für die Basketballer des BBC Horchheim setzte es zum Saisonauftakt in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar eine Niederlage. Gegen den Saarbrücker Stadtteilverein TuS Herrensohr unterlag die Mannschaft um ihren neuen Coach Martin Katheder in eigener Halle mit 74:82 (36:45). Lesezeit: 1 Minute

Das war gleich ein richtiger Willkommensgruß in der Oberliga“, befand Katheder. Die Horchheimer, die im Vorjahr in der Landesliga einen souveränen Durchmarsch zum Aufstieg hinlegten, sahen sich vom Beginn an einem Rückstand konfrontiert, der durch die Viertel stetig größer wurde. 20:25 hieß es nach Viertel eins, 36:45 zur Halbzeit und ...