Plus Koblenz

Harlem Globetrotters bieten eine perfekte Show: 2000 Zuschauer in Koblenz

i Die Harlem Globetrotters lieferten in der Koblenzer CGM Arena eine atemberaubende Basketball-Show ab. Foto: René Weiss

Ihre Live-Auftritte machen sie zu einem der aufregendsten Sportshow-Acts der Welt. Mit ihrem Mix aus spektakulärer Basketball-Action, fesselnden Show-Elementen und abgedrehten Slapstick-Einlagen begeistern die Harlem Globetrotters weltweit ein Millionenpublikum. Jetzt sind die Basketball-Artisten wieder auf Deutschland-Tour und konnten am Montagabend in der CGM Arena in Koblenz 2000 Zuschauer in ihren Bann ziehen.