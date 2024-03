Plus Koblenz

Harlem Globetrotters begeistern die Jugend – US-Basketballer auf Promo-Tour in Koblenz

Von Klaus Reimann

i Max „Hops“ Pearce (rechts) und Jason „Buckets“ Barrera von den Harlem Globetrotters waren auf Promo-Tour in Koblenz. Foto: Klaus Reimann

Lesezeit: 2 Minuten

Niclas Bendel hatte auf dem Parkett der CGM Arena alle Hände voll zu tun. Einen Basketball in der rechten, einen in der linken Hand versuchte sich der Spieler der U 14-I-Oberliga-Mannschaft der Baskets Koblenz mit großem Eifer daran, seine Ballfertigkeit zu verbessern. Ein Profi in diesem Geschäft, Max „Hops“ Pearce, hatte seinen Ehrgeiz geweckt.