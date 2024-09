Plus Koblenz

Guardians müssen Team umbauen: Workman will zurück in die USA – Tscheche Bohm kommt

Die Koblenz Guardians müssen schon früh in der Saison Veränderungen am Kader vornehmen. Grund: Bryce Workman, der vor der Saison erst aus den USA gekommen war, hat um die Auflösung seines Vertrags gebeten und kehrt in seine Heimat zurück. „Er hatte Heimweh“, berichtet Guardians-Sportdirektor Thomas Klein, dessen Versuche, dem 24-Jährigen die Integration in Koblenz und im Team zu erleichtern, nicht von Erfolg gekrönt waren.