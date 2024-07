Guardians Koblenz: Zwei Heimspiele zum Saisonauftakt in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A

Die 2. Basketball-Bundesliga Pro A hat ihren Spielplan für die Saison 2024/2025 veröffentlicht. Die EPG Guardians Koblenz starten mit einem Heimspiel gegen den VfL Bochum am Freitag, 20. September (Spielbeginn: 20 Uhr, CGM Arena auf dem Oberwerth. Auch am zweiten Spieltag haben die Rhein-Mosel-Städter Heimrecht.

Am Sonntag, 29. September (17 Uhr), sind die Dresden Titans zu Gast auf dem Oberwerth. Das erste Auswärtsspiel am Sonntag, 6. Oktober, ist gleich einer der Saisonhöhepunkte. Für die Koblenzer geht es dann zum Derby bei den Gladiators Trier, dem Hauptrundenmeister der Saison 2023/2024. Das Rückspiel gegen Trier steigt am Sonntag, 13. April 2025, in der CGM Arena.

Die weiteren Heimspiele der Guardians in der Hinrunde: Kirchheim Knights (Sa., 12. Oktober, 19.30 Uhr), Karlsruhe Lions (Sa., 26. Oktober, 19.30 Uhr), Baskets Münster (Fr., 8. November, 20 Uhr), Tigers Tübingen (Sa., 1. Dezember, 17 Uhr), Crailsheim Merlins (Mo., 16. Dezember, 19.30 Uhr), Artland Dragons (So., 29. Dezember, 17 Uhr), Giants Düsseldorf Sa., 11. Januar 2025, 19.30 Uhr). Das Heimspiel gegen die Nürnberg Falcons wird noch terminiert.