Plus Koblenz

Guardians haben ihre Lehren gezogen: Gegen Dresden soll es druckvoller werden

Von Lutz Klattenberg

i Leon Friederici (am Ball) wurde unter der Woche durch einen Infekt gebremst – seine Dynamik soll den Koblenz Guardians aber gegen Dresden idealerweise zu einem Sieg verhelfen. Foto: Jörg Niebergall

Am Sonntag (17 Uhr) bietet sich den EPG Guardians Koblenz die zweite Chance für einen Neustart in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Acht Tage nach der 64:81-Auftaktniederlage in der CGM Arena gegen den VfL Bochum, erwartet die neu formierte Koblenzer Mannschaft die Dresden Titans auf dem Oberwerth.