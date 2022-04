Es ist nicht so sehr das Sportliche, das am Sonntag bei den Basketballern des TuS Treis-Karden im Vordergrund steht. Es ist das Menschliche und es ist ein besonderer Mensch, dem nach seinem plötzlichen Tod ein besondere Ehre zuteil wird. Das Trikot mit der Nummer 15 des verstorbenen Abteilungsleiter Thomas Lippe wird in der Treiser Halle „hochgezogen“, ein Ritual, das es vor allem im US-Sport gibt und das zum Beispiel zuletzt auch Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks zuteil wurde.