Für schmähliche 25:66-Pleite in der Hinrunde: BBC Linz will gegen TV Bad Bergzabern Revanche nehmen

Von Stefan Kieffer

Unfreiwillig blieben die Basketballerinnen des BBC Linz am vergangenen Wochenende spielfrei. Das Rheinlandderby in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beim BBC Horchheim musste ausfallen, da der Sturm das Hallendach der Sporthalle in der Erbenstraße beschädigt hatte. Nachholtermin ist am Dienstag, 12. März, ab 20.30 Uhr.