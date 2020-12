Koblenz

Sieben Jahre nachdem die EPG Baskets Koblenz sich mit dem Projekt 15/20 aufmachten, professionellen Basketball ans Deutsche Eck zu bringen, ist der Klub nun in der 2. Bundesliga Pro B Süd angekommen. Am heutigen Samstag (19.30 Uhr) starten die Baskets mit einem Heimspiel in der Sporthalle des Schulzentrums auf der Koblenzer Karthause gegen den BBC Coburg in das neue Abenteuer.