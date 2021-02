Die meisten hatten es bereits geahnt, jetzt ist es beschlossene Sache: Die Saison 2020/21 in den Basketball-Landesligen fällt aus. Damit müssen sich die beiden Landesligateams des VfL Bad Kreuznach weiter in Geduld üben. Der Saisonstart war zuvor mehrfach verschoben worden in der Hoffnung, dass sich das Pandemie-Geschehen entspannt.