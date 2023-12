Foulbelastung schmerzt den VfL Bad Kreuznach: Gipfeltreffen mit dem schlechteren Ende

Das Gipfeltreffen hatte seinen Namen mehr als verdient und hätte spannender kaum sein können. Die Basketballer des VfL Bad Kreuznach und des TV Kirchheimbolanden lieferten sich ein heißes Duell um die Vormachtstellung in der Landesliga, das erst in der Verlängerung entschieden wurde. Mit dem besseren Ende für den TV, der sich in eigener Halle mit 98:94 durchsetzte und den Luchsen die erste Saisonniederlage bescherte.