Koblenz

Die Spielzeiten der Basketball-Regionalligen sind beendet, das haben die Regionalligaverbände gemeinsam in einer Telefonkonferenz entschieden. Damit bleibt die Tabelle in der Regionalliga Südwest so, wie sie nach dem 23. Spieltag ausgesehen hat. Für die EPG Baskets Koblenz ändert sich sportlich damit nichts, denn die Koblenzer hatten schon zuvor den zweiten Platz festgezurrt, und die Arvato College Wizards aus Karlsruhe hatten sogar schon vorher als Meister festgestanden.