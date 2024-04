Plus Linz Final-Four-Turnier in Trier: Frauen des BBC Linz freuen sich auf Zugabe im Rheinland-Pfalz-Pokal Von Stefan Kieffer i Nicht zuletzt auf die Treffsicherheit von Kathrin Keller (Mitte) wird es ankommen, wenn die Linzer Basketballerinnen in Trier das Pokalfinale erreichen wollen. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz Drei Wochen nach dem Ende der Oberligasaison, die sie auf einem exzellenten zweiten Tabellenplatz beendeten, steht für die Basketballerinnen des BBC Linz noch eine Zugabe an. Lesezeit: 2 Minuten

Im Final-Four-Turnier um den rheinland-pfälzischen Pokal in der Trierer Sporthalle am Mäusheckerweg treffen die Linzerinnen am Samstag um 14 Uhr auf den Regionalligisten TV Nieder-Olm und im Erfolgsfall im Endspiel am Sonntag ab 13 Uhr auf den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen MJC Trier und dem ASC Theresianum Mainz II, ...