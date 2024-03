Plus Koblenz Fehlwürfe und ein groteskes Viertel: Baskets Koblenz verlieren gegen Bremerhaven Von Lutz Klattenberg i Symptomatisch für die Partie der 2. Bundesliga Pro A zwischen den Baskets Koblenz (Leo Saffer im weißen Dress) und den Eisbären Bremerhaven (in Blau mit Nicholas Hornsby und links Aaron Cook): Die Begegnung spielte sich meist weit weg vom Korb ab – mit nur 58 erzielten Punkten kassierten die Koblenzer eine ärgerliche 58:62-Niederlage. Foto: Wolfgang Heil Lesezeit: 3 Minuten Auf den umjubelten Sieg der EPG Baskets Koblenz im Rheinland-Pfalz-Duell gegen die Gladiators Trier folgte gegen die Eisbären Bremerhaven die Ernüchterung. 1288 Zuschauer in der CGM Arena auf dem Oberwerth sahen eine schwache Pro A-Partie, die die Norddeutschen am Ende mit 62:58 (40:32) für sich entscheiden konnten.

Das Schlussviertel zwischen den Eisbären und den Koblenzern nahm teilweise schon groteske Züge an, denn beide Seiten übertrafen sich mit Fehlern, Fehlwürfen und vergebenen Chancen. Aber spannend war's, denn die Baskets hatten sich nach Acht-Punkte-Rückstand zur Halbzeit wieder in Schlagdistanz gebracht und gleich mehrfach die Chance, auszugleichen oder in Führung ...