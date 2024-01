Plus Nieder-Olm Fastbreaks von Wiktoria Gajewska und Aline Klein verschaffen Luft: Lady-Luchse gewinnen in Nieder-Olm Die Landesliga-Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznacher sind von ihrem Gastspiel in Nieder-Olm mit zwei Punkten zurückgekehrt. Doch die Lady-Luchse hatten es bei ihrem 63:56-Auswärtssieg alles andere als leicht. Von Sascha Nicolay

Rebecca Lunkenheimer hatte bereits vor der Partie so eine Ahnung, dass die Tabelle, in der die DJK Nieder-Olm II noch ohne Punkt notiert ist, nichts über die Stärke der Gastgeberinnen aussagt. „Das hat sich so bestätigt“, sagte die Teamsprecherin des VfL. „Es war ein ziemliches Stück Arbeit, bis wir gewonnen ...