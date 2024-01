Plus Montabaur Es geht um Platz zwei: BBC Montabaur ist heiß aufs Verfolgerduell gegen Horchheim II Die Basketballer des BBC Montabaur müssen nach dem knapp verlorenen Spiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer der SG Lützel-Post Koblenz IV zur nächsten schwierigen Aufgabe in der Bezirksliga Koblenz antreten. Im Kampf um den zweiten Tabellenplatz treffen die Westerwälder am kommenden Samstag auf den BBC Horchheim II.

Beide Mannschaften haben aktuell drei Niederlagen auf ihrem Konto. Es könnte somit also zu einer kleinen Vorentscheidung in Richtung Endtabelle kommen. Wobei es hier auch immer um den direkten Vergleich geht, der für den BBC Montabaur nicht all zu gut aussieht, verloren die Schusterstädter das Hinspiel doch recht deutlich mit ...