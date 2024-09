Plus Koblenz

Ernüchternder Saisonstart für die Koblenz Guardians – „Das wirft uns nicht um“

Von Lutz Klattenberg

i Auf dem Weg zum Korb: Guardians-Neuzugang Ty Cockfield war gegen Bochum mit 20 Punkten bester Werfer. Foto: Jörg Niebergall

Den Auftakt in die 2. Basketball-Bundesliga Pro A hatten sich die EPG Guardians Koblenz gänzlich anders erhofft. Im Heimspiel in der CGM Arena auf dem Koblenzer Oberwerth unterlagen die Guardians dem VfL Bochum vor 1250 Zuschauern, auch etwas weniger als erhofft, klar mit 64:81 (37:41). „Ernüchterung“ war denn auch das Wort, das am häufigsten fiel in der Arena, die Stimmung war entsprechend bescheiden. Das erste Saisonspiel der neu formierten „Wächter der Stadt“ enttäuschte.