Erneute Niederlage für die Baskets – Koblenz unterliegt Kirchheim und blickt nun nach unten

Von Lutz Klattenberg

i Marco van den Berg, Trainer der Baskets Koblenz Foto: Wolfgang Heil

Die EPG Baskets Koblenz werden den Blick im letzten Saisondrittel in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A nach unten richten müssen. Nach der Heimniederlage gegen die Eisbären Bremerhaven am Freitagabend setzte es am Sonntagabend auch eine Niederlage bei den Kirchheim Knights. Die Mannschaft von Trainer Marco van den Berg unterlag mit 72:81 (30:45).