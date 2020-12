Koblenz

Geduld ist derzeit gefragt bei den EPG Baskets Koblenz. Der Vizemeister der vergangenen Saison in der Regionalliga Südwest hofft weiter auf einen Aufstieg in die 2. Bundesliga ProB – die dritthöchste Liga im deutschen Basketball. In etwa zwei Wochen rechnen die Koblenzer mit einer Entscheidung in dieser Hinsicht.