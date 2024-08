Plus Koblenz EPG Guardians Koblenz sind in die Vorbereitung gestartet: Trainingslager in Holland soll gutes Omen sein Von Lutz Klattenberg i Das Spiel mit dem Ball konnten sich die Koblenzer Baskets beim Trainingsauftakt in der Sporthalle der Goethe-Realschule in Lützel erst einmal abschminken – ordentlich schwitzen war erst einmal angesagt. Foto: Jörg Niebergall Die Basketballer der EPG Guardians Koblenz haben ihre Vorbereitung zur Pro A-Saison 2024/205 aufgenommen. Nach intensiven medizinischen Tests versammelte Trainer Marco van den Berg die Mannschaft in den vergangenen Tagen zu den ersten Einheiten. Lesezeit: 1 Minute

Zum Trainingsstart hielt der Coach eine Ansprache an die Mannschaft: „Ich habe die Klub-Geschichte erklärt, aufgezeigt, wo wir hinwollen, einfach unsere Vision mitgeteilt. Darüber hinaus habe ich klargemacht, wofür wir in dieser Saison stehen wollen. Die Mannschaft soll zu einer echten Einheit werden und vor allem Kampfgeist zeigen. Am Ende ...