Plus Koblenz Elzie erwartet von seinem Team mehr Kampf – Koblenz spielt in Hagen Die EPG Baskets Koblenz müssen in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A nach zwei Heimniederlagen nun zweimal auswärts ran. Am Sonntag (17 Uhr) gastieren die Rhein-Mosel-Städter bei Phoenix Hagen in der altehrwürdigen Ischelandhalle. Von Lutz Klattenberg

Baskets-Coach Pat Elzie hat in seiner langen Laufbahn schon so einiges mitgemacht und gesehen, als Spieler und Trainer auch schon die stimmungsvolle Halle in Hagen kennengelernt, die 2010 erweitert wurde, Platz für über 3000 Zuschauer bietet und stets eine hohe Auslastung hat. „Da hatte ich schon so manches heißes Spiel. Dort ...