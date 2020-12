Koblenz/Erfurt

Nach dem Auftaktsieg in eigener Halle haben sich die EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd auch erstmals in der Fremde erfolgreich gezeigt. Die Mannschaft vom Deutschen Eck setzte sich bei den Basketball Löwen Erfurt mit 92:75 (40:33) durch.