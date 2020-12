Koblenz

Basketball-Drittligist EPG Baskets Koblenz kann den nächsten Neuzugang präsentieren. Die Rhein-Mosel-Städter verpflichten für die nächsten drei Jahre Flügelspieler Brian Butler, der in der Vorsaison für die Kirchheim Knights in der zweiten Bundesliga ProA auflief – und nun für Koblenz in der ProB spielen wird.