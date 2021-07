Im April sorgte Niclas Sperber mit den Itzehoe Eagles durch einen klaren 82:69-Erfolg über die EPG Baskets Koblenz dafür, dass für die Koblenzer der Traum vom Aufstieg in die 2. Basketball-Bundesliga Pro A beendet war. Kurze Zeit später stieg Itzehoe in die Pro A auf, Sperber bleibt allerdings in der Pro B, denn er wechselt nach Koblenz.