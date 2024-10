Ehrenamtspreis für Maya Singer und ihren BBV Lahnstein

Überraschung für Maja Singer. Im Rahmen des Spiels der weiblichen U 12 des BBV Lahnstein gegen Anhausen überreichte Andreas Doss vom Sportbund Rheinland der U 16-Spielerin und Co Trainerin der WU 12 den Ehrenamtspreis für ihr Engagement Jugendlicher im Sportverein. Neben einem persönlichen Präsent gab's auch noch 500 Euro für die Jugendarbeit des BBV.

Singer spielte erfolgreich in der U14 in Lahnstein, signalisierte ihrem Trainer Alexander Woytewicz früh die Bereitschaft zum Ehrenamt. Inzwischen ist sie Motor des eigenen Teams und Co Trainerin der U12, hilft als Trainer- und Betreuerin bei Ferienfreizeiten und absolvierte jetzt mit Bravour die Schiedsrichterprüfung. Im Lahnsteiner Vorstand ist man vom jungen Engagement begeistert. Geschäftsführer Robert Jarmanovic: „Maya ist ein Vorbild, von solchen jungen Ehrenamtlichen kann man nicht genug haben.“ Foto: Andy Lüdigk / BBV Lahnstein