Andernach

Die Basketballer der DJK Andernach haben sich entschieden: Sie nehmen die sportliche Herausforderung an und spielen in der kommenden Saison in der Oberliga. „Unser Coach Mickey Vlajnic hatte jeden Spieler persönlich angeschrieben und uns allen ein Ultimatum gestellt“, berichtet Pascal Jucknath, „wir wollten erklären, ob wir uns zu 100 Prozent einbringen mit allem, was dazugehört: dreimal Training pro Woche, weite Auswärtsfahrten, höheres sportliches Niveau.“