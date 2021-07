Koblenz

Deutscher Basketballnachwuchs U18 und U20 testete in Koblenz

Im Rahmen ihres Lehrganges an der Sportschule Oberwerth in Koblenz testete der deutsche Basketball-Nationalmannschaftsnachwuchs intern. In der Halle der Goethe-Realschule begegneten sich der U 18- und der U 20-Nachwuchs Deutschlands unter den Augen des Koblenzer Oberbürgermeisters David Langner.