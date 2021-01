Horchheim

Selten hat das Lied „Stille Nacht“ ein Weihnachtsfest so gut beschrieben wie in diesem außergewöhnlichen Winter. Die Stille, die zunächst der erste und dann der zweite Lockdown über den öffentlichen Raum gelegt haben, ist eines der spürbarsten Merkmale der Corona-Pandemie. Orte, an denen es normalerweise geschäftig zuging, sind in diesem Jahr durch ein Bild von gähnender Leere geprägt. Einer der Orte, an dem das besonders auffällt, ist die Sporthalle Erbenstraße, die Heimat der Basketballer des BBC Horchheim.