Die EPG Baskets Koblenz sind mit einem Erfolg in die Play-offs der 2. Basketball-Bundesliga um den Aufstieg in die Pro A gestartet. Die Rhein-Mosel-Städter setzten sich vor rund 600 Zuschauern in der Oberwerther CGM Arena in einer intensiven und schnellen Partie gegen die Iserlohn Kangaroos mit 73:70 (44:40) durch.