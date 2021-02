Die EPG Baskets Koblenz und Trainer Danny Rodriguez haben den Neustart in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd ausgerufen und diesen mit einem Sieg unterfüttern können. Im Heimspiel gegen die Basketball Löwen Erfurt setzte sich die Mannschaft vom Deutschen Eck souverän mit 90:71 (42:35) durch. Mit einem weiteren Erfolg im Nachholspiel am Mittwoch im Rheinland-Pfalz-Duell in Speyer können die EPG Baskets nun letzte theoretische Restzweifel an der Play-off-Teilnahme ausräumen.