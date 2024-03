Plus Linz

Das Beste kommt zum Schluss: Frauen des BBC Linz erwarten zum Saisonfinale den Meister ATSV Saarbrücken

Von Stefan Kieffer

Mit zwei deutlichen Auswärtssiegen haben die Basketballerinnen des BBC Linz ihren Status als zweitbestes Team der Oberliga Südwest untermauert. Nun steht zum Saisonfinale an diesem Samstag (18 Uhr, Sporthalle am Miesgesweg) das Duell mit dem bislang unbesiegten Tabellenführer und designierten Meister und Regionalligaaufsteiger ATSV Saarbrücken an.