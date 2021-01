Koblenz

Der US-Amerikaner Daryl Woodmore ist seit der Saison 2020/21 Teil der EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd. Woodmore spielte lange Zeit in den Vereinigten Staaten Basketball, bis er in Kontakt mit einem deutschen Agenten kam. Seit der Saison 2014/15 geht der Flügelspieler für Mannschaften aus den Ländern Deutschland und Frankreich auf Korbjagd.