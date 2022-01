Nach fast zweimonatiger Spielpause geht es für die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach in der Landesliga wieder um Punkte. Die fehlende Spielpraxis, verbunden mit Trainingsausfall durch die in den Weihnachtsferien geschlossene Halle, ist jedoch nicht das einzige Problem der Lady-Luchse, die am Sonntag um 17 Uhr bei der DJK Nieder-Olm zu Gast sind.