Plus Treis-Karden

Colan warnt: Wir müssen jede Partie ernst nehmen – Treis-Karden bei EPG-Guardians III

Von Mirko Bernd

Der Auftakt zu Hause ist gelungen, nun steht in der Basketball-Landesliga für den Oberliga-Absteiger TuS Treis-Karden das erste Auswärtsspiel an: Es geht nach Lützel zu den EPG Guardians Koblenz III, am Sonntag um 18 Uhr geht es los in der Halle der Goethe-Realschule plus.