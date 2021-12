BBV-Spiel steht auf der Kippe: Zum Jahresausklang wäre Montabaur der Gegner

Der BBV Lahnstein soll am Sonntag ab 17.30 Uhr in der Basketball-Landesliga zum letzten Mal in diesem Jahr auf dem Feld stehen. „Verletzungen, Corona-Ausfälle und Krankheiten haben das Team arg dezimiert. Wenn dann noch eine ernsthafte Erkrankung dazu kommt, ist man in Gedanken nicht immer beim Sport. Angesicht der immer noch hohen Infektionszahlen wissen wir nicht, ob wir spielen dürfen. Wir tun unser Bestes“, sagt Trainer Martin Wolfsteiner im Vorfeld der angesetzten Heimpartie gegen den BBC Montabaur.