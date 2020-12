Trier

Eine knappe 92:95-Niederlage kassierte der BBV Lahnstein in der Basketball-Landesliga beim Trimmelter SV. Nach durchwachsenem Spielbeginn waren die Gäste bis zur siebten Minute ständig einem Rückstand hinterhergelaufen. Anschließend lief es kurz besser, sodass der BBV mit 22:20 in Führung ging. Im zweiten Viertel jedoch geriet der Gast ins Hintertreffen und lag nun mit zwölf Punkten zurück, ehe Lahnstein wieder in die Spur fand und sich bis zur Pause auf 47:50 herankämpfte.