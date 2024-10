Plus Lahnstein

BBV Lahnstein patzt gegen Montabaur: Westerwälder dominieren nach zwei Niederlagen das Landesliga-Derby

i Keine Punkte in Sicht: Die Basketballer des BBV Lahnstein erlebten gegen Aufsteiger BBC Montabaur ihr blaues Wunder. Foto: Hans-Rudolf Stieling/BBV

So hatten sie sich das Wiedersehen mit dem BBV Montabaur in der Basketball-Landesliga nicht vorgestellt beim BBV Lahnstein. Die Gastgeber vom Rhein-Lahn-Eck mussten sich dem Aufsteiger aus der Westerwälder Kreisstadt mit 55:101 (25:42) geschlagen geben. Eine bittere Niederlage für die einen, ein Befreiungsschlag für die anderen: Im dritten Spiel nach der Rückkehr in diese Klasse war es für die Gäste der erste Sieg.