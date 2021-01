Koblenz

Nach dem Aufstieg in die 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd sind die EPG Baskets Koblenz verheißungsvoll und euphorisch mit vier Siegen in Serie in die Saison gestartet. Zuletzt machte sich mehr und mehr der harte Ligaalltag breit. Vier der letzten acht Begegnungen gingen verloren, im neuen Jahr darunter die Partien gegen Karlsruhe und jüngst Oberhaching. Nun kommt am Sonntag (17 Uhr) mit der OrangeAcademy Ulm die Mannschaft ans Deutsche Eck, die den Koblenzern Anfang Dezember beim 75:98 die höchste Saisonniederlage beibrachte.