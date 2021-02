Der Aufwärtstrend der EPG Baskets Koblenz hat in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B nach nur einem Spiel bereits wieder ein jähes Ende gefunden. Die Mannschaft von Trainer Danny Rodriguez unterlag beim FC Bayern München II am Ende deutlich mit 69:90 (34:40). Ausschlaggebend dabei waren eine schwache zweite Halbzeit und ein müdes Schlussviertel, in dem die Baskets mit 11:30 untergingen.