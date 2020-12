Koblenz

Mit dem zehnten Saisonspiel in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd beschließen die EPG Baskets Koblenz ihr Sportjahr 2020. Das Team von Trainer Danny Rodriguez gastiert am Samstagabend (18 Uhr) bei den White Wings Hanau. Anschließend steht eine zweiwöchige Weihnachtspause bevor.„Die erste Woche ist trainingsfrei, wenn ich mit dem Auftritt in Hanau zufrieden bin“, lockt Übungsleiter Rodriguez seine Mannen.